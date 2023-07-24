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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر: مباراة بيراميدز تحصيل حاصل.. والفريق يحتاج للراحة

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أبدي مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحفظه على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق أمام بيراميدز، مؤكدًا أن جميع اللاعبين غاب عنهم التركيز خلال مباراة اليوم، وهو ما استغله المنافس.

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وقال كولر خلال حديثه في المؤتمر الصحفي: «رغم غياب تركيز لاعبي الأهلي إلا أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص ولكن لم تستغل».

واسترسل المدير الفني للأهلي: «حصلنا على جميع البطولات التي شاركنا بها هذا الموسم. الدوري حسم بشكل رسمي وتوجنا باللقب وبفارق كبير عن أقرب المنافسين لنا».

 

كولر : يوجد فريق في القارة خاض هذا العدد من المباريات 

 

وواصل كولر حديثه: «لا يوجد فريق في القارة خاض عدد المباريات التي خاضها الأهلي، ومن الطبيعي أن يشعر أي لاعب أنه غير قادر بدنيًّا أو ذهنيًّا بسبب الإرهاق والتعب، فالجميع في احتياج إلى راحة، ولن أستمر في الضغط على اللاعبين».

وطالب المدير الفني جميع القائمين على اللعبة بإتاحة الفرصة لهؤلاء اللاعبين من أجل الحصول على راحة، والتعامل معهم على أنهم بشر تعرضوا لحالة من الإرهاق الشديد بسبب ضغط المباريات المتوالي.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن مباراة اليوم كانت تحصيل حاصل، وفرصة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين من خلال منحهم الفرصة للمشاركة.

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