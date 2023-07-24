الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يعلن طبيعة إصابة محمد حمدي ومدة غيابه عن الفريق

محمد حمدي
محمد حمدي

كشف الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز عن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق أثبت إصابته بجذع في أربطة الكاحل.

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نقل محمد حمدي للمستشفى بعد إصابته أمام الأهلي

وخرج محمد حمدي مصابا في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي بالدوري بعد تعرضه لالتحام قوي، وتم نقله لمستشفى الجوي القريبة من ملعب المباراة.

شدد الطبيب على أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجذع في أربطة الكاحل، ويحتاج لوضع قدمه في الجبس لمدة أسبوع، على أن يغيب لقرابة ثلاثة أسابيع، موضحا أنه سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال ٤٨ ساعة لتحديد مدى قوة الإصابة بشكل أكبر.
 

بيراميدز يضرب الأهلي بثلاثية نظيفة 

 

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات الدوري على استاد الدفاع الجوي.
 

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