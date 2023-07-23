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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمود صابر رجل مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري

محمود صابر
محمود صابر

فاز محمود صابر لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي بالدوري باختيار رابطة الأندية المحترفة.

وحقق بيراميدز فوزا كبيرا على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وقدم محمود صابر واحدة من أفضل المباريات وساهم في فوز الفريق بثلاثة أهداف دون مقابل.

تشكيل بيراميدز في مباراة الأهلي 


حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

 الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

 الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي.

 الهجوم: فخري لاكاي.

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