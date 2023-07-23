بيراميدز يضرب الأهلي بثلاثية نظيفة ويفسد دوري اللا هزيمه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى فخ الهزيمة، أمام نظيره فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد الدفاع الجوي.

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شهد الشوط الأول تبادل للهجمات من كلا الفريقين، حيث أضاع لاعبو بيراميدز والأهلي عددًا من الفرص الخطيرة والتي كانت كفيلة بتغيير النتيجة لأي منهما.



وتقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي، في الدقيقة 38 بالخطأ في مرماه، بعدما قام محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز بإرسال كرة عرضية، ليقوم مدافع الأهلي بتوجيه الكرة في مرمى الشناوي حارس المارد الأحمر داخل الشباك.



في الشوط الثاني حاول لاعبو الأهلي إحراز هدف التعادل وتعديل النتيجة وسط ضغط متبادل من لاعبي الفريقين.

في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني سجل فخري لاكاي هدف التقدم الثاني لبيراميدز بعد إنفراد بمرمي محمد الشناوي.



وقبل نهاية المباراة أحرز مصطفى فتحي ثالث أهداف بيراميدز في المباراة بعد متابعة لتصوبية محمود صابر لتسكن الشباك في الدقيقة 91 من عمر الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأهدر حسين الشحات لاعب الأهلي ضربة جزاء للمارد الأحمر في الدقيقة 99 من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما جاءت في القائم ليحتسبها الحكم تسلل.

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز الى النقطة 73 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري ، فيما يتوقف رصيد الأهلي عند النقطة الـ82 في صدارة جدول المسابقة.



وتعد هزيمة الأهلي اليوم أمام بيراميدز هي أول خسارة للفريق خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري.

يذكر أن الأهلي حسم لقب الدوري برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتين أمام بيراميدز ثم المصري.

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي.

الهجوم: فخري لاكاي.