الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غداً..الحُكم على مُتهم في أحداث الظاهر

محكمة
محكمة

ستُصدر محكمة جنايات القاهرة، غداً الاثنين، حُكمها على متهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الظاهر".

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وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم اتهامات بـ"الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين".

الجنايات تصدرحُكمها على مُتهمي السلام

وفي سياقٍ مُتصل، ستُصدر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غداً الاثنين، حُكما على المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص

سيصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق.

وجاء في أمر الإحالة، "المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي.

 وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".

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