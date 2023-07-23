الشباب والرياضة تنفذ مبادرة "حدودنا نبضنا" في أرض الفيروز "جنـوب سـيناء"

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة مبادرة "حدودنا نبضنا" بالمحافظات الحدودية بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية.





يأتي ذلك في اطار دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، حيث يتم تدريب الشباب علي أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، ويتم اطلاق "مسابقة افضل مبادرة ومشروع مجتمعي"، علي أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية.

وانطلقت أولي فعاليات المبادرة بجنوب سيناء من مركز التنمية الشبابية بطور سيناء، ومن المقرر ان تنتشر المبادرة بباقي ربوع المحافظة، ويتم التنفيذ بمحافظات "شمال سيناء، مطروح، البحر الاحمر، الوادي الجديد، وأسوان".

ومن جهتها، أوضحت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابيه تخدم الشباب، واتاحة الفرصة لها للابداع والعمل.