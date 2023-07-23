الشباب والرياضة تنظم سلسلة من الندوات التوعوية حول القيم الأخلاقية المفقودة في المجتمع

ضمن خطة دعم أندية الفتاة والمرأة...

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة، سلسلة من الندوات التوعوية للأسرة المصرية، حول القيم الأخلاقية المفقودة بالمجتمع، بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة ٣٠ فتاة بكل مركز، وذلك ضمن خطة دعم أندية الفتاة والمرأة على مستوى المحافظات.

وأدارت الندوات بسمة أسامه - مدربة تنمية بشرية، حيث شملت السلسلة ندوة بمركز شباب السلام، و تناولت عدة محاور أهمها تحلي الفرد بالأخلاق الحميدة التي نادت بها الكتب السماوية، والتي هي أهم قواعد بناء المجتمعات الصالحة وعلى أساسها تتقدم الأمم، وتطرقت لمفهوم الأخلاق السليمة والتمسك بها، موضحة مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة وأهمية دور الأسرة في تربية النشء وغرس القيم الأخلاقية في الأبناء لصلاح المجتمع.

وجاءت الندوة الثانية، بمركز شباب ضاحية السلام، وتناولت مفهوم قبول الآخر والقيم الاخلاقية وخصائصها، ومصادرها، ودور الأسرة والمجتمع في غرس القيم الأخلاقية النبيلة، وكيف حثت الديانات على أهمية التحلي بالصدق، الأمانة، تقبل الآخر، الاحترام، ومساعدة الآخرين، وقدمت بالشرح المقصود بقبول الآخر وأهمية زرع القيم الأخلاقية الإيجابية في الأطفال والشباب لضمان مستقبل أفضل ومجتمع أكثر استقرارا.

كما تناولت الندوة أهمية إدارة الوقت، تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على عاداتنا داخل الأسر وفي تعاملنا مع الوقت والاستفادة منه.