بيراميدز يتقدم على الأهلي في الشوط الأول بأقدام عبدالمنعم

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 28 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2022/2023.

تفاصيل الشوط الأول بين بيراميدز والأهلي:

شهد الشوط الأول تبادل للهجمات من كلا الفريقين، حيث أضاع لاعبو بيراميدز والأهلي عددًا من الفرص الخطيرة والتي كانت كفيلة بتغيير النتيجة لأي منهما.

وحصل اللاعبون في الدقيقة 30 على وقت مستقطع لشرب المياه نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أثناء سير المباراة، لتمنح الأجهزة الفنية لكل فريق تعليمات للاعبيها.

قبل أن يحرز محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي، هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 38 بالخطأ في مرماه، بعدما قام محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز بإرسال كرة عرضية، ليقوم مدافع الأهلي بتوجيه الكرة في مرمى الشناوي حارس المارد الأحمر داخل الشباك.

وحاول الأهلي إحراز هدف التعادل خلال ما تبقى من زمن الشوط الأول، لكن دفاعات الفريق السماوي حالت دون تعديل الفريق الأحمر للنتيجة.

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز سدد كرة قبل نهاية اللقاء لكنها اصطدمت في القائم.

وكان الأهلي قد نجح في التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه، فيما جاء بيراميدز وصيفًا للمسابقة.

وكان جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ.

الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي.

الهجوم: فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، محمد فخري، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: كريستو، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.