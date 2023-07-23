فخري لاكاي يضيف الهدف الثاني لبيراميدز في شباك الأهلي

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الهدف الثاني في شباك الأهلي في المباراة المقامة بينهما حاليا على إستاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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وسجل فخري لاكاي هدف التقدم الثاني لبيراميدز بعد إنفراد بمرمي محمد الشناوي لتسكن الشباك في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.



وكان محمد عبد المنعم لاعب الأهلي، سجل هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 38 بالخطأ في مرماه، بعدما قام محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز بإرسال كرة عرضية، ليقوم مدافع الأهلي بتوجيه الكرة في مرمى الشناوي حارس المارد الأحمر داخل الشباك.

