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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فخري لاكاي يضيف الهدف الثاني لبيراميدز في شباك الأهلي

فخري لاكاي
فخري لاكاي

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الهدف الثاني في شباك الأهلي في المباراة المقامة بينهما حاليا على إستاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. 

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وسجل فخري لاكاي هدف التقدم الثاني لبيراميدز بعد إنفراد بمرمي محمد الشناوي لتسكن الشباك في الدقيقة 77 من عمر اللقاء. 
 

وكان محمد عبد المنعم لاعب الأهلي، سجل هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 38 بالخطأ في مرماه، بعدما قام محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز بإرسال كرة عرضية، ليقوم مدافع الأهلي بتوجيه الكرة في مرمى الشناوي حارس المارد الأحمر داخل الشباك.
 

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