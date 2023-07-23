بنيران صديقة .. بيراميدز يتقدم على الأهلى

تقدم فريق بيراميدز على نظيره الأهلى بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة الـ28 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

سجل بيراميدز الهدف الأول في شباك الأهلى من خلال النيران الصديقة بأقدام محمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلى ،جاء الهدف من خلال إرسال محمد الشيبي كرة عرضية في منطقة الجزاء النادي الأهلى ليضعها محمد عبد المنعم في شباك محمد عبد الشناوي .

بدأ بيراميدز بتشكيل مكون أمام الأهلى

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال