عاجل
تحذيرات عاجلة بسبب موجة الحر الشديدة.. متنساش الولاعة في العربية كيف تحافظ على الأجهزة نتيجة انقطاع الكهرباء ؟ انخفاض أسعار الدواجن بشكل غير مسبوق.. الكل هيأكل فراخ
الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بنيران صديقة .. بيراميدز يتقدم على الأهلى

الأهلى وبيراميدز
الأهلى وبيراميدز

تقدم فريق بيراميدز على نظيره الأهلى بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات الجولة الـ28 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

txt

3 أندية أوروبية تتابع إبراهيم عادل من مدرجات لقاء بيراميدز والأهلي

txt

بيراميدز والأهلي.. كولر يفاجئ باتشيكو في تشكيل المارد الأحمر

سجل بيراميدز  الهدف الأول في شباك الأهلى  من خلال النيران الصديقة بأقدام محمد عبد المنعم  مدافع فريق الأهلى ،جاء الهدف من خلال إرسال محمد الشيبي كرة عرضية في منطقة الجزاء النادي الأهلى ليضعها محمد عبد المنعم في شباك محمد عبد الشناوي .

بدأ بيراميدز بتشكيل مكون أمام الأهلى 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر   - أحمد فتحي  

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال

 

مواد متعلقة

الإسماعيلي يعلن إنتهاء أزمة مستحقات ياو أنور

ظلم حسام حسن.. هل دفع المصري ثمن إهانة العميد في كأس الرابطة؟
الجريدة الورقية