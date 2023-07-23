الأزهري يلقي كلمة عن أثر السنة النبوية في بناء الإنسان

بحضور رئيس وزراء ماليزيا..

استقبل رئيس وزراء ماليزيا داتو سري أنور إبراهيم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية وأحد علماء الأزهر الشريف، والشيخ أبو بكر أحمد المليباري مفتي الهند والأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم الهند.

حضر رئيس وزراء ماليزيا حفل افتتاح مجالس صحيح الإمام البخاري، في مسجد بوترا بالعاصمة الإدارية الجديدة في ماليزيا بوتراجايا، والتي يستضيف فيها فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، والعلامة الشيخ أبو بكر أحمد المليباري مفتي الهند والأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم الهند.

أثر السنة النبوية المشرفة في صناعة المسلم



ألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة عن أثر السنة النبوية المشرفة في صناعة المسلم الذي يصنع الحضارة، ويحقق العمران، ويسير إلى الله تعالى على بصيرة، تبعها كلمة الشيخ أبو بكر أحمد المليباري مفتي الهند حول صحيح البخاري وأثر الحديث النبوي في صناعة المؤسسات التعليمية، ثم ختم الحفل بدعوات مباركات أن يحفظ الله مصر والهند وماليزيا وأوطاننا كلها في أمان واستقرار.



حضر الاحتفال السفير رجائي نصر سفير جمهورية مصر العربية في ماليزيا، ووزير الشئون الإسلامية في ماليزيا والمفتي الفيدرالي لماليزيا وعدد من المسئولين، وجمهور حافل من العلماء وطلاب العلم من دول مختلفة.

محاضرة حول صحيح الإمام البخاري وجهود علماء الأمة

وضمن فاعلياته في ماليزيا ألقى الدكتور أسامة الأزهري في المسجد المركزي بالعاصمة مسجد (بوترا) محاضرة حول صحيح الإمام البخاري وجهود علماء الأمة حوله وجهود علماء مصر والأزهر الشريف، وذلك خلال افتتاح فعاليات مجالس قراءة صحيح البخاري في العاصمة الإدارية الماليزية: بوتراجايا، برعاية من رئيس وزراء ماليزيا داتو سري أنور إبراهيم.

ألقى رئيس الوزراء كلمة ترحيب بالضيفين، وافتتاح للحفل.

رحب رئيس وزراء ماليزيا ووزير الشئون الإسلامية وفضيلة مفتي كوالالمبور وعدد من المسئولين بالضيفين، الأمر الذي يضيف مزيدا من الصداقة المصرية الماليزية الهندية.

نظم جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ١٨، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ ٧١ لثورة 23 يوليو، حيث تضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات التي عبرت عن قيمة هذه الثورة ومكانتها في قلوب المصريين.



شملت الاحتفالية أنشطة وابتكارات من تنفيذ الطلاب والقائمين على الجناح، إضافة لعدة أنشطة يدوية تعبر عن اعتزاز الأزهر بهذه المناسبة التاريخية، مثل تصميم علم مصر وتلوينه، ومجسمات تعكس احتفاء المصريين بهذه المناسبة، كما اشتملت الاحتفالية على فقرات للإنشاد الوطني وإلقاء الشعر.