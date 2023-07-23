انفراجة جديدة.. الأرصاد الجوية تكشف

تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر تأثير الموجة الحارة على كافة الأنحاء حتى نهاية هذا الأسبوع، وذلك حسبما أفادت به الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن كافة أنحاء البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي كعادته في فصل الصيف من كل عام، ونظرًا لهذا المنخفض الموسمي ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة خاصة على شمال البلاد وبالتالي يزداد الاحساس بحرارة الطقس.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن المعدلات الطبيعة لدرجة الحرارة في هذه الفترة ما بين الـ35: 36 درجة، إلا أنه وبسبب المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا، مما أدي ذلك إلى الاستمرار في ارتفاع درجات الحرارة، لتترواح ما بين 37 : 38 على القاهرة حتي نهاية الأسبوع.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس الحار التي تضرب البلاد حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث لم تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة بهذا الشكل من قبل.

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من جانبها حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في الإصابة بالإجهاد الحراري، وقد يؤثر على القلب.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية لقناة سي بي سي، أن البلاد تتأثر خلال الأيام المقبلة بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا أو القبة الحرارية.

وأكدت أن المرتفع الجوي سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وحبس الرطوبة في درجة قريبة من الأرض، وبالتالي تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وكلما تم التقدم إلى المناطق الداخلية تقل نسب الرطوبة.