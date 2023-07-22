كيف يتكون المنخفض المسئول عن ارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد الجوية تكشف

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المعلومة اليومية التي تقدمها بشكل دوري، وجاءت معلومة اليوم عن المنخفض الحراري، موضحة أنه عندنا تسقط أشعة الشمس على الأرض فتبدأ درجة جرارة الارض في الارتفاه فتقوم بتسخين الهواء الملاصق لها فيبدأ ضغط هذا الهواء في الانخفاض والدوران عكس عقارب الساعة ويكون ما يعرف بـ المنخفض الحراري.

ما هو المنخفض الجوي؟

معلومة عن المنخفض الحراري

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة القادمة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، ويتساءل البعض عن موعد انتهاء موجة الحر التي تضرب البلاد.

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وأكدت غانم على استمرار موجة الحر على أغلب أنحاء الجمهورية حتى شهر أغسطس، لافتة إلى أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة بالنهار والليل.

وشددت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة، نتيجة تسجيل ذروة ارتفاع درجات الحرارة في اليوم، من الساعة 12 ظهرًا، وحتى 4 عصرًا، مع ارتداء غطاء الرأس، وارتداء الملابس القطنية، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، وتناول قدر كبير من السوائل.

وقالت غانم: “ترتفع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بحوالي من 2 إلى 3 درجات، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، لكن المحسوسة تقدر بـ 39 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة في النهار، فيما تعتدل خلال الليل على أغلب الأنحاء”.

وأضافت: “تقل الموجة شديدة الحرارة اليوم وغدًا الأحد، لكن تعود مرة أخرى في الارتفاع اعتبارًا من الاثنين المقبل، وتستمر الموجة شديدة الحرارة غير الاعتيادية، في حدتها حتى الأول من أغسطس المقبل”.