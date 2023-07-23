الأرصاد الجوية تكشف سبب شعور المصطافين بارتفاع الحرارة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سبب شعور المصطافين بارتفاع درجات الحرارة رغم أنها تسجل الدرجات الأقل في الجمهورية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى اليوم الأحد، إن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تسجل قيم درجات الحرارة أقل ولكن نسب الرطوبة هي الأعلى على الإطلاق بسبب قربها من البحر المتوسط ولذلك يشكو المصطافون من ارتفاع درجات الحرارة عن باقي المحافظات، خصوصًا مساء.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن الرطوبة تتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والقاهرة الكبرى تكون نسب الرطوبة بين الـ80 % لـ90%، مما يزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة، موضحة أن درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى.

وأوضح أن الشبورة المائية تتكون بشكل كبير على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي لانخفاض بالرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن موجة الطقس السيئ مستمرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، وحتى نهاية شهر يوليو، محذرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، إذ يتسبب الارتفاع بدرجات حرارة الجسم لفترات طويلة ليلًا ونهارًا بالتعرض لإجهاد حراري، كما يتأثر القلب بشكل كبير.

الأرصاد: موجة حارة طويلة للمرة الأولى

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن مصر تشهد للمرة الأولى موجة ارتفاع بدرجات حرارة طويلة، متابعة: “تعرضنا لارتفاع كبير بدرجات الحرارة من قبل ولكنها قد تستمر لمطلع شهر أغسطس، وبقيم حرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام”.

وأوضحت أن العالم كله يعاني من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، ومصر تسجل أحيانا درجات حرارة أقل من بعض الدول الأوروبية.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن طقس اليوم يشهد ارتفاعًا لدرجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية مع الارتفاع الكبير بنسب الرطوبة الذي تشهده معظم محافظات الجمهورية، ونسب الرطوبة هي العامل المهم جدًا بشعورنا بارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا مع تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، الذي يحمل معه كتل هوائية شديدة الحرارة، تمر على البحر المتوسط وتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، ويحدث لها تعديل بقيم الحرارة ولكنها تكون محملة ببخار الماء الذي يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة.