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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

3 أندية أوروبية تتابع إبراهيم عادل من مدرجات لقاء بيراميدز والأهلي

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن تلقي النادي لعدة عروض رسمية خلال الساعات الماضية من جانب العديد من الأندية الأوروبية لطلب الحصول على خدمات  لاعب الفريق وقائد المنتخب الأولمبي المصري إبراهيم عادل.

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تشيلسي مهتم بضم إبراهيم عادل من بيراميدز

أوضح المصدر أن النادي تلقى عروضا للاعب من جانب أحد الأندية الفرنسية وآخر من البرتغال وفريق ثالث من ألمانيا.

شدد المصدر على أن الأندية الثلاثة يتواجد لها مندوبين في ستاد الدفاع الجوي لمتابعة إبراهيم عادل في مباراة الأهلي بالدوري.

إبراهيم عادل يحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للشباب 

وتألق لاعب بيراميدز بشكل واضح في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة بالمغرب وحصد جائزة أفضل لاعب في القارة، وأسهم في وصول الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

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