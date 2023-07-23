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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز والأهلي.. كولر يفاجئ باتشيكو في تشكيل المارد الأحمر

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل مواجهة بيراميدز، ضمن الجولة المؤجلة من الجولة الـ 28 من بطولة الدوري العام المصري.

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تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، محمد فخري، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: كريستو، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.
 

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في تحقيق لقب الدوري العام المصري للمرة الـ 43 في تاريخه، ويبحث عن رقم قياسي جديد بإنهاء الدوري بدون هزيمة للمرة الثامنة له في تاريخه.

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