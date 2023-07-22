خاص| إيهاب جلال مديرا فنيا للنادي الإسماعيلي

أتم مسؤولي النادي الإسماعيلي التعاقد مع إيهاب جلال لتولية مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وعلمت الوفد من مصدر داخل النادي الإسماعيلي أن اللجنة الفنية بالنادي برئاسة على أبو جريشة أتمت التعاقد مع إيهاب جلال بشكل رسمي واكدت أن المدرب سوف يتولى مهام تدريب الفريق القادمة.

وكان إيهاب جلال كشف خلال الساعات الماضية عن وجود جلسة ستجمعه مع المسؤولين بنادي الإسماعيلي من أجل التفاوض حول تولي مسؤولية الفريق بالموسم المقبل.

وكان إيهاب جلال تولى تدريب فريقين خلال الموسم المنقضي وهم المصري البورسعيدي وبعد ذلك تولى مهام تدريب فريق فاركو.

كما أن كانت محطة إيهاب جلال الأخيرة مع فاركو وقاد الفريق خلالها في 8 مباريات حقق الفوز خلالهم في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات.

وسبق لايهاب جلال و تولى تدريب الإسماعيلي في موسم 22/2021، وقاد الدراويش في 19 مباراة حقق خلالهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.

وأنهى الإسماعيلي الدوري المصري في المركز الـ 11 برصيد 40 نقطة.