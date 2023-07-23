ظلم حسام حسن.. هل دفع المصري ثمن إهانة العميد في كأس الرابطة؟

تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب خسارة المصري أمام سيراميكا للقب كأس رابطة الأندية المصرية، موضحين أنه بسبب ذنب حسام حسن وظلمه من قبل النادي.

مصطفى أبو الدهب لاعب النادي المصري السابق، عبر عن استيائه الشديد عقب خسارة الفريق البورسعيدي للقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بنتيجة 1-4 أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدا أن الفريق استحق الخسارة لأسباب عدة أهمها ظلم حسام حسن.

وقال مصطفى أبو الدهب: "المصري استحق الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا، فالفريق لم يتواجد طوال المباراة، واللاعبون كانوا خارج الخدمة وخاصةً كريم العراقي الظهير الأيمن، كما أن الغرور والتعالي لعب دوراً كبيراً في الهزيمة الثقيلة، فاللاعبون احتفلوا منذ أسبوعين بالتتويج وكأن البطولة قد حُسمت!".

وأضاف: المصري دفع ثمن ظُلم وإهانة الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة التوأم حسام وابراهيم حسن، فالطريقة التي رحلا بها عن الفريق كانت غير لائقة، ومجلس إدارة النادي لم يتواصل معهما طوال فترة عملهما بالنادي، وهو أمر غريب وغير مفهوم بالمرة.

وتابع: جمهور النادي المصري أعاد التوأم حسام وابراهيم حسن إلى قيادة الفريق مرتين من قبل، رغماً عن رغبة مجلس الإدارة.

عمر كمال عبدالواحد: حسام حسن كان هيبطلني كورة في المصري

فيما كشف عمر كمال عبدالواحد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، عن تفاصيل معاناته مع فريق المصري البورسعيدي.

وقال عمر كمال عبدالواحد: لعبت في المصري 4 سنوات الأمور كانت صعبة للغاية معي في أول موسمين لأني لم أشارك وحصلتلي حاجات كتير، لم أتأقلم مع حسام حسن، المدير الفني وقتها، حصلت خناقة بينا.

وأوضح: "سبب المشكلة مع حسام حسن، انا كنت العب في مركز الجناح، كريم العراقي تعرض للطرد في إحدى المباريات وحسام حسن، قرر إشراكي في مباراة الزمالك مركز الظهير الأيمن انا مبعرفش ألعب في المركز ده لأن مركزي الأساسي جناح، حسام حسن، اتضايق وزعل مني وأنا قولتله مش هعرف العب باك رايت".

عمر كمال: كنت اتواجد في بورسعيد ولم اذهب إلى المعسكر

وتابع: من هنا بدأ الخلاف مع حسام حسن، وتم استبعادي من المباريات وكنت اتواجد في بورسعيد ولم اذهب إلى المعسكر في برج العرب، بعد أول 6 اشهر انتقلت للأسيوطي إعارة.

وواصل عمر كمال: "أنا شوفت فترة في المصري صعبة كنت هبطل كورة، وفي واحد لازم اشكره اسمه ابراهيم بيسا عامل أوضة اللبس، كان بيصرف عليا، وبيجبلي أكل، مكنتش ياخد فلوس من المصري لانهم حطوني قايمة انتظار، ويخصمون من مستحقاتي".