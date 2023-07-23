عاجل
العالم في منحنى خطر.. الاحترار يشكل تهديد
الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد ياسين يتأهل لدور الـ64 الرئيسي في بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

محمد ياسين لاعب منتخب
محمد ياسين لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة

تأهل محمد ياسين لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للدور ال64 الرئيسي في بطولة العالم للمبارزة للثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري. 

إقرأ أيضًا..

txt

كريم مأمون يتوج ببطولة الكونغو للتنس على حساب الأمريكي ألكسندر

txt

يارا الشرقاوي تتأهل للدور ال64 الرئيسي في بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

واستطاع محمد ياسين التأهل لدور ال64 الرئيسي بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات بالمجموعة العاشرة بتحقيق 6 انتصارات على لاعبي ‎الكونغو الديمقراطية وقيرغستان وكوريا والأردن والإمارات وأذربيجان. 

قائمة منتخب سلاح سيف المبارزة في بطولة العالم

‏‎وضمت قائمة منتخب سلاح سيف المبارزة رجال:" أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد".

‏‎ويشرف على فريق سلاح الشيش فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة، بينما يشرف على فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي وسامح مجدي.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

مواد متعلقة

يارا الشرقاوي تتأهل للدور ال64 الرئيسي في بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

تعرف على منافسات ثاني أيام بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

أدهم معتز لاعب منتخب السلاح: سعيد بإنجاز بطولة إفريقيا ونستعد بقوة لميلان

اللجنة الأولمبية تهنىء اتحاد السلاح ببطولة أفريقيا

أحمد سمير: السلاح المصري إكتسب ثقة دولية..  نحلم بالأولمبياد

بايدن يحث على أهمية نزع السلاح النووي خلال قمة السبع الجمعة المقبلة

اتحاد السلاح ينظم دورتين للارتقاء بالمستوى الفني للمدربين
الجريدة الورقية