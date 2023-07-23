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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كريم مأمون يتوج ببطولة الكونغو للتنس على حساب الأمريكي ألكسندر

كريم مأمون
كريم مأمون

نجح كريم مأمون، لاعب منتخبنا الوطنى للتنس للرجال خارج الحدود، بعدما استطاع التتويج بلقب بطولة الكونغو الدولية احدى جولات بطولة المستقبل الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للعبة البيضاء.

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واستطاع كريم مأمون تحقيق لقب البطولة البالغ مجموع جوائزها 25  الف دولار بعد التغلب فى المباراة النهائية على نظيره الامريكى الكسندر ستاتر بنتيجة 7/ 5 و 6/ 2.

كريم مأمون

وشهدت البطولة تقديم مأمون مستوى قوي خلال المباراة التى استغرقت 98 دقيقة خاصة فى المجموعة الاولى التى شهدت ندية كبيرة بين اللاعبين وحسمها النجم المصرى لصالحه فى النهاية 7/ 5 ويفرض بعد ذلك سيطرته التامة فى المجموعة الثانية ليفوز بها وبالمباراة وباللقب.

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