يارا الشرقاوي تتأهل للدور ال64 الرئيسي في بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

تأهلت يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش للدور ال64 الرئيسي في بطولة العالم للمبارزة للثلاث أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وجاء تأهل يارا الشرقاوي لهذا الدور بعد تحقيقها العلامة الكاملة في دور المجموعات بالمجموعة السادسة ب6 انتصارات من 6 مباريات على لاعبات بولندا واليونان وفنزويلا وتركيا والبرازيل وكولومبيا.

قائمة منتخب سلاح الشيش سيدات

‏‎وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش سيدات كل من:" يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة".

‏‎ويقود فريق سلاح الشيش فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة، بينما يشرف على فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي وسامح مجدي.

ويرأس البعثة كل من: طارق الحسيني نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح وميرفت حسنين عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم مدير إداري المنتخب ومحمد الجمال أخصائي الاحمال ومحمد الششتاوي طبيب الفريق واسلام سعيد مندوب البنك الأهلي.

ويشهد منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بصفته نائب الاتحاد الدولي.

وأقيمت اليوم الأدوار التمهيدية لفردي سلاح الشيش سيدات يليها منافسات سلاح سيف المبارزة رجال في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة بمشاركة 249 لاعبًا . ‎

وتضم قائمة سلاح الشيش سيدات كل من:" يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة". ‎فيما تضم قائمة منتخب سلاح سيف المبارزة رجال:" أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد". ‎

وجاءت قرعة بطلات مصر في سلاح الشيش كالتالي: نهى هاني في المجموعة الخامسة مع بطلات سنغافورة وكندا وهونج كونج ورومانيا والأرجنتين ولبنان. ‎وجاءت يارا الشرقاوي في المجموعة السادسة رفقة بطلات بولندا واليونان وفنزويلا وتركيا والبرازيل وكولومبيا. ‎ووقعت ملك حمزة في المجموعة العاشرة رفقة لاعبات إسرائيل والجزائر وفرنسا وبولندا وتشيلي ونيبال.

‎وأخيرًا جاءت نورا منير في المجموعة الرابعة عشر مع بطلات كوت ديفوار وكولومبيا وأستراليا والمجر والمكسيك.

‎أما قرعة أبطال مصر في سيف المبارزة فجاءت كالتالي: ‎

جاء محمد السيد في المجموعة الأولى رفقة أبطال البرتغال وماكاو والولايات المتحدة الأمريكية والسلفادور وجمهورية التشيك. ‎وجاء محمد ياسين في المجموعة العاشرة رفقة أبطال الكونغو الديمقراطية وقيرغستان وكوريا والأردن والإمارات وأذربيجان. ‎

فيما وقع أحمد السيد في المجموعة 25 مع لاعبي فنلندا والسويد والدنمارك ولاتفيا وقطر وأسبانيا.

‎وأخيرًا جاء محمود السيد في المجموعة 29 رفقة أبطال الولايات المتحدة الأمريكية واوزباكستان والمغرب وكرواتيا وكندا والسنغال. ‎ويقود فريق سلاح الشيش فاليرو اسبرومتني وماهر حمزة، بينما يشرف على فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني سيد سامي وسامح مجدي.