مشهد مهيب لحيتان العنبر.. كأنها مخلوقات أسطورية (فيديو)

نشرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك، عبر صفحتها على تويتر، مقطع فيديو مهيب لحيتان العنبر، وهي نائمة، بشكل رأسي قريبًا من السطح، وتتراوح فترة نومها ما بين 10-15 دقيقة فقط، ما يجعلها من أقل المخلوقات اعتمادًا على النوم.

وظهر في الفيديو أعداد من حيتان العنبر الضخمة، وهي نائمة واقفة، في مشهد رائع يتخلله الصمت والهدوء في أعماق المحيط.

هل تساءلت يومًا كيف ينام الحوت؟

مشهد يجيب عن هذا التساؤل الذي يراود الكثيرين.. تنام حيتان العنبر بشكل رأسي قريبًا من السطح، وتستمر فترة نومها ما بين 10-15 دقيقة فقط، ما يجعلها من أقل المخلوقات اعتمادًا على النوم

الفيديو: Luke Saddler pic.twitter.com/tCwZ6t2g2I — مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية (@NatGeoMagArab) July 23, 2023

ويتميز نمط نوم حيتان العنبر بأنه نمط ثنائي النوم، وتسمح لنصف دماغها أن يدخل في طور النوم العميق، في حين يبقى النصف الآخر من دماغها مستيقظًا جزئيًا، ويقال إن ذلك يساعد الحيتان على الحفاظ على وعيها والتنقل والتنفس بشكل آمن خلال فترات النوم.