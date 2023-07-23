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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مشهد مهيب لحيتان العنبر.. كأنها مخلوقات أسطورية (فيديو)

حيتان العنبر
حيتان العنبر

 نشرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك، عبر صفحتها على تويتر، مقطع فيديو مهيب لحيتان العنبر، وهي نائمة، بشكل رأسي قريبًا من السطح، وتتراوح فترة نومها ما بين 10-15 دقيقة فقط، ما يجعلها من أقل المخلوقات اعتمادًا على النوم.

 وظهر في الفيديو أعداد من حيتان العنبر الضخمة، وهي نائمة واقفة، في مشهد رائع يتخلله الصمت والهدوء في أعماق المحيط.

 

 ويتميز نمط نوم حيتان العنبر بأنه نمط ثنائي النوم، وتسمح لنصف دماغها أن يدخل في طور النوم العميق، في حين يبقى النصف الآخر من دماغها مستيقظًا جزئيًا، ويقال إن ذلك يساعد الحيتان على الحفاظ على وعيها والتنقل والتنفس بشكل آمن خلال فترات النوم.

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