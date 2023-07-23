الحالة المرورية بشوارع وميادين الجيزة مساء اليوم

شهدت شوارع وميادين محافظة الجيزة، مساء اليوم الأحد الأولى كثافات متحركة، كما انتشرت الإدارة العامة للمرور بالطرق والشوارع لتسيير الحركة المرورية.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وفى سياق اخر

قررت محكمة النقض "الدائرة 5 نقض جنح" رفض طعنين مقدمين من مرتضى منصور، وتغريمه مبلغ مساوى لقيمة الغرامة وذلك على الأحكام الصادره ضده فى اتهامه بالسب والقذف وخدش الحياء للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمستشار القانونى للنادى الأهلى محمد عثمان ومايسة محمود حمدى، والصادر فيها أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجنى عليهم بقيمة 162 ألف جنيه، وقررت المحكمة تأجيل باقي الطعون لجلسة 12 أغسطس المقبل.

كانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بتغريم مرتضى منصور 12 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض 15 ألف جنيه، عن كل قضية في عدد 6 قضايا مقامه ضده لاتهامه بارتكاب جرائم السب والقذق، وخدش الحياء العام، وتم تأييد الأحكام في القضايا الستة من قبل محكمة جنح مستأنف العجوزة.

تضمنت الطعون المقدمة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الطعن رقم 14368 لسنة 13 قضائية، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14369 لسنة 13 قضائية، مطعون ضده محمد عثمان، والطعن رقم 14370، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14371، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14372، مطعون ضده محمد عثمان، والطعن رقم 14373، مطعون ضده ملكة محمود حمدي ومايسه محمود حمدي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك السابق، عدة اتهامات تضمنت ارتكابه جرائم السب والقذف، في حق الخطيب ومستشار النادي الأهلي.

في حين كشفت أوراق القضية التي أقامتها مايسه محمود حمدي وشقيقتها ملكة، عضوا نادي الزمالك في القضية المعروفة إعلامياً بـ سيدة نادي الزمالك، ارتكابه جريمة الفعل الفاضح بأن قام بإصدار أصوات من فمه وهي أصوات مستهجنه اجتماعيا ومرفوضة وتمثل خدشًا للحياء العام.