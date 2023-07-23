نشرة حوادث الوفد.. انهيار منزل في بني سويف وسقوط "مستريحة القاهرة"

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، من خلال نشرة الحوادث، العديد من الوقائع المهمة التي استقطبت نحوها أنظار الرأي العام، على مدار اليوم الأحد.

جاء ضمن أبرز الأحداث، انهيار منزل مكون من طابقين مبني من الطوب اللبن بقرية الدوية التابعة لمركز بني سويف دون وقوع خسائر بشرية او إصابات، حيث جرى إخلاء المنزل قبل انهياره.

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إنهيار منزل بقرية الدوية ببني سويف

وفي منطقة إمبابة، نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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إخماد حريق شقة سكنية في إمبابة





من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير الشهادات المعتمدة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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القبض على مستريحة القاهرة

في سياق متصل، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

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القبض على عصابة الإتجار في النقد الأجنبي





وفي مدينة الخانكة، فقدت ربة منزل حياتها، إثر إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، جراء سقوطها من أعلى سطح الطابق الرابع بالعقار محل سكنها بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

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سجادة تنهي حياة ربة منزل من الطابق الرابع بالخانكة





فيما باشرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، الاستماع إلى أقوال متهمين بسرقة شقة مواطن والاستيلاء على أموال خزينته، الذين أكدوا أن المتهم مسافر خارج البلاد منذ شهور، وهو ما دفعهم لسرقة أمواله.

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استولوا على أموال خزينته.. النيابة تستمع لأقوال المتهمين بسرقة شقة في المعادي