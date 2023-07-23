غيابات بالجملة للأهلي قبل لقاء بيراميدز في الدوري
يحل الأهلى ضيفًا ثقيلا على بيراميدز في المباراة المرتقبة مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ28 المؤجلة للدوري المصري الممتاز .
يرغب الأهلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء بيراميدز التي يتابعهم عشاق كرة القدم المصرية .
غيابات الأهلى لمباراة بيراميدز
يغيب عن صفوف الأهلى في لقاء بيراميدز كلا من ، بيرسى تاو، ومحمود متاولى، وعمرو السولية للإصابة،و ويغيب محمود كهربا، ومحمد أشرف، ومحمد هانى ، ومصطفى مخلوف لإسباب فنية.
ترتيب الأهلى و بيراميدز
توج المارد الاحمر بالدوري المصري الممتاز الـ43 في تاريخة ويلعب الأهلى لقاء بيراميدز وهو يمتلك 82 نقطة في المركز الأول ، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني في مركز الوصافة برصيد 70 نقطة .
موعد مباراة الاهلى وبيراميدز
من المقرر ان تنطلق المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات .