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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب فولهام يتمسك بالاستمرار رغم إغراءات الأهلي السعودي

أهلي جدة
أهلي جدة

يستمر أهلي جدة السعودي في البحث عن التعاقد مع مدير فني كبير خلال الفترة المقبلة، بعد الانتدابات المميزة التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان أهلي جدة قد تعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرت فيرمينو، في صفقة انتقال حر بعدما وجه ليفربول الشكر للاعب، والسنغالي إداورد ميندي، حارس تشيلسيوعدد من الصفقات المميزة الأخري.

ودخلت إدارة أهلي جدة في مناقشات قوية مع المدرب ماركو سيلفا، المدير الفني لفولهام الإنجليزي، من أجل تولي قيادة الراقي خلال الموسم الجديد.

ماركو سيلفا، مدرب فولهام

وأشارت إلى أن عرض الفريق السعودي كان عقد لمدة موسمين مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

في سياق متصل، كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن سيلفا رفض العرض المقدم من أهلي جدة لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد.

وشددت على أن ماركو سيلفا رفض فكرة ترك البريميرليج والانتقال للتدريب في الممكلة العربية السعودية، ليُفضل الاستمرار في فولهام على تدريب الأهلي.

الجدير بالذكر أن أهلي جدة قد نجح في الصعود لدوري "روشن" للاندية المحترفة، بعد هبوطه الموسم قبل الماضي لدوري "يلو" الدرجة الأولي.

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