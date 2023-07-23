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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بلينكن: أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها من القوات الروسية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن أوكرانيا نجحت في استعادة نصف الأراضي التي احتلتها نظيرتها الروسية، بالرغم من صعوبة الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية.

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أنتوني بلينكن

وقال بلينكن  في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية  إن أوكرانيا استعادت 50% من الأراضي التي احتلتها روسيا.

وتابع: "ما زلنا إلى حد ما في الأيام الأولى من الهجوم المضاد. وهو قوي ولن ينتهي خلال أسبوع أو أسبوعين. نعتقد أنه سيستمر عدة أشهر.

وتأتي تصريحات بلينكن، في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن اعتقاده بأن الهجوم المضاد "مُني بالفشل"، وذلك في بداية مباحثات مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، اليوم الأحد، من المقرر أن تمتد يومين في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبرج. 

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