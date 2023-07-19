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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحد من التسلح يتصدر لقاء أبوالغيط مع بلينكن في واشنطن

أبو الغيط ووزير الخارجية
أبو الغيط ووزير الخارجية الأمريكي

أكدت الولايات المتحدة علي دعمها لجامعة الدول العربية في القضايا المهمة للطرفين بما في ذلك تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصاد.

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أبو الغيط يتوجه إلى واشنطن لإطلاق حوار استراتيجي بين جامعة الدول العربية وأمريكا

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"أبو الغيط" يرحب بقرار جديد لمقاضاة من يدعو للكراهية الدينية

وناقش أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه بالسيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، مجموعة متنوعة من القضايا والأزمات الهامة بما في ذلك السلام في الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فضلا عن الأزمات السياسية الأخرى في المنطقة والعالم.

ناقشنا أيضًا مجموعة من الموضوعات الأخرى مثل منع الانتشار والحد من التسلح، والقضايا متعددة الأطراف، وأهمية تأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتحسين الصحة العامة والأمن الصحي في الشرق الأوسط وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها ابو الغيط إلى واشنطن.

واختتمت الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية جلسة مباحثات ناجحة اليوم الاربعاء في واشنطن حول مواضيع تتعلق بالحد من التوترات في الصراعات الإقليمية، وتغير المناخ والأمن الصحي، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقيم العالمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما.

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