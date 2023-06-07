محمد بن سلمان يلتقي بلينكن لبحث التعاون الثنائي والأضاع الإقليمية

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.



فيما حضر من الجانب الأمريكي ديريك شوليت مستشار أنتوني بلينكن، والسفير الأمريكي في المملكة مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية باربرا ليف، والسيد توم سوليفان نائب رئيس موظفي بلينكن.

وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية الثلاثاءء في زيارة تحمل أجندة حافلة أبرزها أزمة السودان ومواجهة النفوذ الصيني والروسي في المنطقة.

وهذه هي الزيارة الثانية لمسؤول أمريكي كبير في الآونة الأخيرة. حيث سبق أن زار المملكة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في السابع من مايو/ أيار الماضي.

وتأتي زيارة بلينكن التي تستمر حتى الخميس إلى أكبر مُصدر للنفط في العالم، بعد أيام من تعهد الرياض بخفض إنتاجها النفطي بصورة أكبر، في خطوة من المرجح أن تزيد التوتر الذي تعاني منه بالفعل العلاقات الأمريكية السعودية.

ومن بين أهداف الزيارة إعادة التفاهم مع الرياض بشأن أسعار النفط والتصدي للنفوذ الصيني والروسي في المنطقة وتعزيز الآمال في تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية في نهاية المطاف.

وطالما أكدت الرياش أنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل ما لم يتم التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

