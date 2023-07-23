ميكالي: أريد استدعاء محمد صلاح لأولمبياد باريس

أكد ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على أنه لديه رغبة كبيرة لاستدعاء محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لقائمة الفراعنة المشاركة في أولمبياد باريس 2024 المقبلة.

وأوضح ميكالي في حوار أجراه مع شبكة "Jovem Pan" البرازيلية، أن هناك محادثات من أجل استدعاء "مو"، لكنها تعتمد على موقف فريقه سواء بالموافقة أو الرفض.

فيما أشار إلى المقارنة بين صلاح وإبراهيم عادل، حيث أكد بإنه لا يمكنه فعل ذلك، بسبب المستوى الكبير لـ “مو”، لكن اللاعب الشاب يمتلك نفس صفات صاحب الـ 31 عامًا، كالسرعة والمهارة والواجبات الدفاعية.

ميكالي: لو أنضم صلاح سيكون تدعيم قوي للغاية

تحدث ميكالي، عن استدعاء محمد صلاح، فقال: "بالطبع أريد أن أستدعيه، فهناك محادثات بدأت بالفعل، لكنها تعتمد على عدة عوامل مثل موافقة ليفربول وإذا حدث سيكون تدعيمًا قويًا للغاية يمنحنا المزيد من الأمل للفوز بميدالية أولمبية".

بينما أجاب على سؤال حول المقارنة بين صلاح وإبراهيم عادل، فقال: "لا أستطيع أن أفعل ذلك، لأن مو وصل لمستوى مميز للغاية، لكن إبراهيم يمتلك نفس الصفات، حيث يتميز بالسرعة والمهارة ويجيد جذب دفاعات الخصم، لديه صفات برازيلية ويمكنه النجاح في الخارج".

وأكمل: "أنا معجب للغاية ولدي ثقة كبيرة في أحمد نبيل كوكا، ظهير أيسر الأهلي، فاللاعب يمتلك الكثير من الإمكانيات، وعلى المستوى الدفاعي لدينا أيضًا حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك".

بينما تطرق للحديث عن رغبة مصر في استضافة مونديال 2030، فقال: "لو كان الأمر يتعلق بالشغف، فإن مونديال 2030 سيقام في مصر غدًا، لم أر مثل هذا الشغف من قبل".

وتابع: "الشعب المصري مجنون بكرة القدم، إنه لأمر مدهش كم يحبون هذه الرياضة ومن السهل ملء ملعب بـ 70 أو 80 ألف متفرج".

واختتم ميكالي تصريحاته: "من الممكن أن يحتاجوا فقط لتحسين البنية التحتية من ملاعب لأنها لا تكفي لاستضافة البطولة، لقد زرت المغرب وأقول إنها جاهزة لاستضافة الحدث من حيث كل شيء، لكن ما زالت مصر تحتاج لبعض الأشياء التنظيمية، لذلك لا أراها جاهزة بعد لمطالب تنظيم كأس العالم".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري نجح في الصعود لأولمبياد باريس رفقة المغرب "بطل المسابقة"، ومالي "صاحب المركز الثالث".