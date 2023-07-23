عاجل
لا شكاوى لأصحاب المصانع من انقطاع الكهرباء.. البنية التحتية الحل
الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جالطة سراي يعلن دخوله في مفاوضات مع زاها

أرميل زها
أرميل زها

أعلن جالطة سراي عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع ويلفرد زها  قادمًا من كريستال بالاس  لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الميركاتو الصيفي  الجاري .

txt

توتنهام يفوز بشق الأنفس على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ونشر  جالطة سراي على حسابه الرسمي  عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"  تفاصيل  صفقة أرميل زها قائلا:" بدأت المفاوضات الرسمية مع لاعب كرة القدم بخصوص انتقال لاعب كرة القدم المحترف دازيت ويلفريد أرميل زها إلى نادينا.

تبحث إدارة جالطة سراي في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف فريقها بالعديد من النجوم  للعودة الفريق للمنافسة على منصات التتويج مرة أخري .

جالطة سراي

فضل أرميل زها عرض جالطة سراي  من  عروض وإغرات المالية للأندية السعودية  المقدمة له خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي ، لهدف استكمال مسيرته في الدوريات الأوروبية خلال الوقت الحالي.

 

وفي سياق مٌتصل، تسعي إدارة ليفربول  خلال الساعات القادمة في تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع اللاعب  شيخ دوكوري بعد رحيل هندرسون و فابينيو إلى الدوري السعودي.

 

تسعي إدارة ليفربول  من تخفيض طلبات كريستال بالاس بعد طلب النادي من الريدز مبلغ صفقة 70 مليون جنيه إسترليني لبيع شيخ دوكوري.

مواد متعلقة

نيوكاسل يعلن تعاقده مع نجم ليستر

اعتقال 11 إرهابيًا في مناطق متفرقة بالعراق

جالطة سراي يحسم صفقة إيكاردي

جالطة سراي يحدد موقفه من استمرار مصطفى محمد

جالطة سراي يقترب من ضم نجم النصر السعودي
الجريدة الورقية