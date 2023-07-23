ميكالي: خسرنا أمام المغرب لكننا حققنا هدف التأهل لأولمبياد باريس

علق المدرب البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب أمام المغرب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب طنجة.

ونجح منتخبنا الوطني في الصعود لأولمبياد باريس 2024، بعدما احتل وصافة البطولة، حيث تنص المسابقة على صعود ثلاثة منتخبات من بينهم البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث.

ميكالي: لدينا مقومات لتقديم مستوى جيد في أولمبياد باريس

تحدث ميكالي في حوار أجراه مع شبكة "Jovem Pan" البرازيلية، حيث قال: "لقد خسرنا المباراة النهائية بتفاصيل صغيرة، لكن رحلنا عن المغرب وهناك حالة رضا بسبب تحقيق الهدف وهو التأهل إلى الأولمبياد".

وأضاف: "تدربنا جيدًا على مدار العام الماضي، كما أن هناك حالة من الرضا في مصر، لأننا أظهرنا مدى قوتنا حتى وصلنا إلى النهائي".

وأكمل: "منتخبنا لم يستقبل أي أهداف حتى المباراة النهائية، لذلك لدينا كل المقومات لنقدم مستوى جيدًا في أولمبياد باريس، لأن هدفي هو الفوز بميدالية".

وأردف: "المنتخب المصري لم يفز بأي ميدالية في كرة القدم من قبل، لم نصل إلى نصف النهائي حتى، لذلك علينا الاعتماد على أبرز العناصر وأثق في جميع اللاعبين ولدينا طموحات بالفوز بميدالية أولمبية".

وكان المنتخب المصري قد صعد لأولمبياد باريس رفقة المغرب "بطل المسابقة"، ومالي "صاحب المركز الثالث".