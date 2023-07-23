السيطرة على حريق هائل نشب بـ4 باكيات شرق السكة الحديد بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق هائل نشب بـ 4 باكيات شرق السكة الحديد، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، دون إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

السيطرة علي حريق هائل نشب بـ 4 باكيات شرق السكة الحديد بشبرا الخيمة

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل نشب بـ 4 باكيات شرق السكة الحديد، بدائرة القسم.

على الفور جرى إخطار الحماية المدنية بالقليوبية، والتي دفعت بـ6 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق هائل نشب بـ 4 باكيات للباعة شرق السكة الحديد، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية ألية"، على شخص أخر خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، وتحرر محضرا بالضبط وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة العامة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد شهد مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع عاطل، على يد أخر، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري "بندقية ألية"، وإصابته بالبطن، وفر هاربا، جرى نقل المصاب للمستشفى، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغا من أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، باستقبال شخص مقيم بدائرة المركز، مصاب بعيار نارى بالبطن، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين الأول "محمد ن ع"، 30 سنة، عاطل، مقيم عرب الغديري دائرة المركز، مصاب بعيار ناري بالبطن وتوفي على إثره، وطرف ثان "يوسف ع أ"، 32 سنة، عاطل، ومقيم ذات العنوان، بسبب خلافات مالية بين الطرفين، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "بندقية ألية" وأحدث إصابته.

جرى نقل المجنى عليه لأحد المستشفيات بالقاهرة، وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وفي الخانكة ، تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل مقتولا داخل مزرعة، بقرية عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة عامل في مزرعة، يدعى "س. ع" 45 عاما، وبه عدة اصابات بالوجه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الحادث وملابساته.