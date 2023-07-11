انهارت بلكونة عقار دون خسائر بشرية، في منطقة أول كوبري 15 مايو، بمدينة بنها في محافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انهيار بلكونة عقار دون إصابات في القليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انهيار بلكونة عقار بمنطقة اول كوبري 15 مايو بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه لا توجد ثمة إصابات بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وقال نائب رئيس المدينة انه تم تشكيل لجنة من المنشآت الألية للسقوط، وسيتم اخلاء المبنى واصدار قرار بالازالة مؤكدا انه لا توجد أي إصابات بشرية.

مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها ببنها

وفي واقعة اخري، لفظت طفلة انفاسها الاخيرة ، اليوم، إثر إصابتها بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق مختلفة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث بعقار، بمنطقة منية السباع دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي حول استقبال طفلة مصابة بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق متفرقة بالجسم، وتوفت أثناء محاولة إسعافها، جراء سقوطها من شرفة شقتها.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع الطفلة "مريم. ه. ع"، 6 سنوات، إثر إصابتها بنزيف داخلي بالمخ وكسر بمناطق مختلفة بالجسم، جراء سقوطها من شرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث بعقار بمنطقة منية السباع دائرة المركز.

وتم نقل المصابة لمستشفى بنها الجامعي، إلا أنه توفت أثناء تقديم الإسعافات لها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط عاطل وزوجته سرقا شقة طبيب فى بنها

كما تباشرالنيابة العامة الأجهزة الأمنية بالقليوبية، التحقيق مع المتهمين بسرقة محتويات شقة سكنية ملك أحد الأطباء، بمنطقة أتريب دائرة قسم شرطة ثان بنها.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل شقته بمنطقة أتريب.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سرقة بعض محتويات شقة سكنية بمنطقة أتريب ملك "إسلام. م"، طبيب بشري، 44 سنة، والمسروقات عبارة عن "شاشة تلفاز، وبعض الملابس، وأواني الطهي، وأشياء أخرى"، وذلك عقب عودته من السفر للعمل بإحدى الدول العربية.

وكشفت التحريات أن الشقة مغلقة تمامًا بكالون ولا توجد ثمة آثار كسر بالباب، ويرجح دخول المتهمين من خلال مفتاح مصطنع.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة جيران المجني عليه، عاطل وزوجته، وجرى ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، عن طريق تجربة بعض المفاتيح المصطنعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات والتحفظ عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.