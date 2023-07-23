تشيلسي ينافس الهلال على ضم مبابي

شهدت الساعات القليلة الماضية استهداف تشيلسي للدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، بعدما اقترب اللاعب من الرحيل عن النادي العاصمي خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة البي أس جي قررت منع مبابي من السفر مع الفريق لليابان من أجل خوض الجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي دخل سباق التعاقد مع مبابي، بعد الاهتمام السعودي من جانب الهلال خلال الساعات الماضية.

وأشارت إلى أن إدارة البلوز ستتقدم بعرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب، حيث ترغب إدارة تشيلسي في تدعيم صفوفها خلال الموسم الجديد.

في سياق متصل، ترددت أنباء تُفيد بإن الهلال السعودي يرصد 600 مليون يورو من أجل التعاقد مع مبابي، حيث يضع 400 مليون من أجل اقناع اللاعب، و200 مليون أخري لإدارة باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد أفادت بإن إدارة باريس سان جيرمان وضعت 150 مليون يورو كقيمة أولية للصفقة، بعد امتناع اللاعب عن تجديد تعاقده مع البي أس جي.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف المقبل من 2024، وتضغط إدارة الفريق العاصمي على اللاعب لتجديد عقده لموسم أخر.