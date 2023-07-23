باريس سان جيرمان يحدد سعر مبابي بعد الاهتمام الأوروبي الاَسيوي

يبحث باريس سان جيرمان عن أقصى استفادة من رحيل نجم الفريق كيليان مبابي، بعدما رفع اللاعب راية العصيان في وجه الإدارة، عقب التصريحات المسيئة التي أدلى بها خلال الأسابيع الماضية.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع مبابي خلال الصيف الحالي، بعدما أصبح اللاعب قريب من الرحيل عن البي أس جي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت أن مبابي لديه رغبة قوية في الرحيل عن الفريق الفرنسي، خاصة بعد الاهتمام القوي من جانب ريال مدريد خلال الموسمين الماضيين.

في سياق متصل، حددت إدارة باريس سان جيرمان سعر بيع مبابي، بعد اهتمام الثلاثي الهلال وريال مدريد وتشيلسي بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن البي أس جي وضع 150 مليون يورو من أجل التخلي عن مبابي في الميركاتو الصيفي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الهلال يضع 600 مليون يورو من أجل انهاء صفقة مبابي، حيث يضع 400 مليون للاعب و200 مليون أخري للفريق العاصمي.