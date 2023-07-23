شهدت مؤشرات البورصة العربية في تداولاتها اليومية تبايناً ما بين الانخفاض والارتفاع عند الأغلاق خلال تعاملات، اليوم الأحد 23 يوليو، واليكم بعض المؤشرات.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 5.9 نقاط ليصل الى مستوى 7325.96 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.08 %، وسط تداول 240.12 مليون سهم عبر 10390 صفقة نقدية بقيمة 41.2 مليون دينار نحو 125.6 مليون دولار.

مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

مؤشر البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,981.90 بارتفاع قدره 5.02 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.46 بارتفاع قدره 0.99 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و19 ألفا و438 سهما بقيمة إجمالية قدرها 694 ألفا و426 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 96 صفقة.

ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.47 %

بورصة قطر

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، تعاملاته على ارتفاع ب 48.80 نقطة، أي بنسبة 0.47 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و494.91 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم تداول 241 مليونًا و508 آلاف و178 سهمًا، بقيمة 435 مليونًا و809 آلاف و630.567 ريالًا نتيجة تنفيذ 13876 صفقة في جميع القطاعات.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.45 في المئة، لتصل عند مستوى 2473.39 نقطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2413 صفقة.

انخفاض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.09 %

مؤشر بورصة

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4800.52 نقطة منخفضًا 4.6 نقاط وبنسبة 0.09 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4805.07 نقاط.

وبلغت قيمة التداول مليونين و204 آلاف و224 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 52.7 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4 ملايين و658 ألفًا و835 ريالًا عُمانيًّا.