الزراعة تواصل تجهيز تقاوي القمح ومعدات الحصاد الآلى وشتلات النخيل والزيتون

أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، ان محطات الغربلة والاعداد العمل بدون توقف خلال فترة اجازة العام الهجري وثورة يوليو.

وذلك للاستعداد التام للموسم الشتوى من مختلف المحاصيل الشتوية قبل موسم الزراعة بشهرين على الأقل من اجل تنفيذ خطة الدولة في توفير التقاوى لزراعة اكبر مساحة من محصول القمح الموسم القادم بتقاوى معتمدة منتقاة عالية الجودة والإنتاجية وطبقا للسياسة الصنفية بالتنسيق مع كافة الجهات للوصول إلى المستهدف زراعته وبالشراكة كذلك مع القطاع الخاص.

المرور على محطات الغربلة

واشار إبراهيم إلي قيام مفتشي فحص واعتماد التقاوى بالمرور علي محطات الغربلة للتأكد من درجات الإكثار ومطابقتها بتصاريح النقل والتفتيش الحقلي ومراجعه المطهرات الفطرية الموصي بها ومعدل استعمال المطهر.

وقال الدكتورعادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الالية، إن العمل متواصل ليلا ونهارا للقطاع وفي ايام العطلات والإجازات والحرارة الشديدة لخدمة وزراعة ٢٧ الف فدان ذرة في العوينات وكذلك عمليات حرث وتجهيز ٤٠٠٠ فدان في صوب اللاهون، وايضا عمليات حصاد البنجر في الواحات البحرية وغرب غرب المنيا وكذلك في دير مواس بالمنيا ومع مصنع ابو قرقاص في ديروط لمساحات تتعدي ال٢٠٠٠ فدان وايضا العمل في توشكي لدي بعض شركات القطاع الخاص.

وأضاف الأشقر، أن القطاع يقوم حاليا بتجهيز كومباينات حصاد الذرة والأرز وأجهزة الليزر وصيانة الآلات الملحقه والجرارات وصيانه لجميع مكونات المحطات بالقطاع استعدادا لموسم الحصاد.

وأكد الدكتور شعبان عبدالسميع مدير الزراعات المحمية على استمرار العمل طوال فترة الاجازة في موقع الهرم التابع للإدارة لمتابعة الزراعات، والتأكد من النظافة العامة وإعادة تأهيل الصوب للعروة الرئيسية وكذلك فى موقع الدقي وإنشاء مشتل مجمع رئيسي لكل المواقع والشتلات التي سوف يتم توزيعها على أهالينا بسيناء بدون مقابل، بالإضافة إلى عرض أفضل أصناف النخيل للبيع باسعار مخفضة للمواطنين من خلال المعرض الدائم المقام حاليا بالدقي وذلك من انواع البرحى والمجدول والسكرى والصقعى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالعمل على مدار الساعة حتى خلال الإجازات والأعياد الرسمية لخدمة المزارعين.