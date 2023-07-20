محافظ سوهاج يستقبل وكيل وزارة الزراعة الجديد

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة الجديد بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتورة أمل إسماعيل وكيل الوزارة السابق.

ورحب المحافظ بوكيل الوزارة الجديد، متمنياً له التوفيق في مهام عمله خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمزارعين بنطاق المحافظة، لافتا إلى تقديم جميع الدعم والتعاون والتنسيق الدائم والمستمر للارتقاء بالقطاع الزراعي بسوهاج .



وفي سياق متصل عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع مديري إدارات الأزمات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء؛ لمتابعة سير وانتظام العمل وتذليل أية معوقات، وسرعة التعامل مع البلاغات المختلفة، بحضور عز الدين الطاهر مدير عام إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، ومديري إدارات الأزمات بالوحدات المحلية التابعة للمراكز والمدن والأحياء .

ورحب نائب المحافظ بالحضور جميعا، مؤكدا على أهمية إدارات الأزمات وسرعة تعامل مديري الأزمات مع البلاغات من خلال الربط بمجموعات تواصل اجتماعي " واتس آب "، والتعاون الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، وإخطار الغرفة بكافة البلاغات أولا بأول مدعومة بالصور من موقع الحدث، وألا يعتمد مديري الإدارات في نقل الحدث وتحديد سبب الأزمة أو الحادث على الجهات الحكومية فقط، بل يمتد إلى الأفراد والشائعات المتداولة في تحديد السبب.

ومن جانبه استعرض مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة، موقف الإدارة وكيفية العمل مع قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، وقطاع الأزمات بوزارة التنمية المحلية، واستعرض أيضا تطورات النظام الوطني لإدارة الطوارئ والمرور بمرحلتين مختلفتين، مشيرا إلى إعداد التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية بكافة الأحداث اليومية التي تحدث، ونقل الحوادث وتحديد سبب الحادث، معلنا عن رقم الخط الساخن لأزمات المحافظة وهو " 114 " .