الطويلة: إلغاء دوري المحترفين سيؤثر في سمعة الرياضة المصرية حول العالم (فيديو)

قال محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم، خلال برنامج ملعب الشمس الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان عن إلغاء دوري المحترفين، وتساءل عن إمكانية اتحاد الكرة في الرجوع عن قراره في إقامة دوري المحترفين وتعديل لائحة الصعود والهبوط وترتب عليه الكثير من الآثار مثل صعود الثلاثة أندية إلى الدوري الممتاز الجونة وزد وبلديه المحلة والأضرار التي ستقع على الدرجات الأدنى.

محمد الطويلة: الأمر يُدار الآن بطريقة عشوائية



وأضاف "الطويلة" أن الأمر يُدار الآن بطريقة عشوائية منها عدم حسم اتحاد الكرة لموقف إقامة دوري المحترفين، ولكن إذا تم الرجوع عن قرار إقامة دوري المحترفين في الموسم المقبل سيؤثر هذا في سمعة الرياضة المصرية حول العالم.



وقال "الطويلة" إنه يجب أن يكون هناك حلول لموقف الكرة المصرية وإدارة المسابقات على أعلى مستوى، وطالب "الطويلة" بتدخل وزير الشباب والرياضة من أجل إصلاح الكرة المصرية.



وأكمل رئيس نادي النجوم أنه لا يجب الاستقواء بأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ضد مجلس الإدارة، لأنه سيؤثر في مسار الإصلاح الكروي في مصر.



واختتم "الطويلة" بأن لا بد جميع الأندية تتمهل في هذه الفترة الصعبة بجانب مساندة وزارة الشباب والرياضة ورابطة أندية الدوري الممتاز من أجل إكمال الإصلاح الرياضي.

