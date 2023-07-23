بيطري الشرقية: ضبط 1900 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، من ضبط أكثر من 1900 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، وذلك من خلال 17 حملة مكبرة تم شنها على أسواق بيع اللحوم، وتم خلالهم المرور على 119 من أسواق بيع اللحوم، إلى جانب تنفيذ قافلة بيطرية مجانية.

يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.