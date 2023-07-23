حملة تموينية مكبرة على المخابز بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية تحت إشراف السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة على المخابز استهدفت الحملة مركزي طلخا ونبروه.

تشكلت الحملة برئاسة محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، يرافقه مصطفى عوض، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٩ مخابز للتلاعب بوزن الرغيف وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من ١٠ :٢٤ جرامًا، و٣ مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.



وقامت الحملة بضبط مخبزين لعدم وجود ميزان معتمد، كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز لتوقفه عن الإنتاج دون إذن رسمي وآخر لعدم وجود قائمة بيانات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية وتعليمات على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين.