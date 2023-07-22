الشباب والرياضة تواصل جلسات التخاطب والتكامل الحسي بالدقهلية

ضمن فعاليات برنامج " جسور الأمل "

واصلت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) ، من خلال الإدارة العامة للأنشطة الجامعية " إدارة قادرون بإختلاف " ، فعاليات جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى بالمحافظات المختلفة ( محافظة الدقهلية ) ، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأقيمت الفعاليات بمراكز التخاطب وتنمية المهارات والتى تم تجهيزها ضمن برنامج ( جسور الأمل ) ، ومنها مركز شباب السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، لدعم ذوى القدرات والهمم ، ولتقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم ، وعمل تقييمات نفسية لهم ، بالإضافة إلى برامج توعية للأسر لكيفية التعامل مع أطفالهم .

وتقدم الجلسات مجانا من الأحد للخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا ، وتتضمن الفعاليات جلسات لعلاج المشاكل السلوكية والإنفعالية للأطفال ، وعلاج عيوب النطق والكلام ، والتأخر اللغوى ، علاوة على تطوير المهارات اللغوية والسمعية ، وتنمية المهارات ، والتعديل السلوكي .