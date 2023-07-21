الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في إطار فعاليات برنامج " حماية جيل " وضمن مبادرة "صيف شبابنا"

الشباب والرياضة تنظم ورشة تدريبية حول سمات مرحلة الطفولة وكيفية التنشئة

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء ، تنفيذ فعاليات برنامج " حماية جيل " ، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مبادرة "يسِّر للتأهيل الأسري " ، وضمن مبادرة "صيف شبابنا " ، حيث تم تنظيم ورشة تدريبية افتراضية علي منصة " Teams " ، حول  سمات مرحلة الطفولة وكيفية التنشئة .

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وتناولت الورشة التعريف مراحل الطفولة ، العوامل المؤثرة في النمو ، السمات الإجتماعية ، السمات النفسية ، والمشكلات الانفعالية .

يذكر أنه يتم تنفيذ عدد من الورش الأسبوعية أون لاين خاصة بالتربية الإيجابيات والعلاقات الأسرية وسمات الطفولة والمراهقة، وغيرها من الموضوعات ،التي يتم الإعلان عنها  من خلال صفحة وزارة الشباب والرياضة وصفحة مبادرة يّسر علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " .


 

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