السفير الياباني: نعتز بالشراكة مع المنطقة الإقتصادية في المجالات المختلفة

إستقبلت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة ووفدًا رفيع المستوى من لجنة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بمجلس النواب الياباني وكان في إستقبالهم اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والدكتور إبراهيم مصطفى نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج وعدد من قيادات الهيئة .

أشاد السفير الياباني بالقاهرة بعمق العلاقات المصرية اليابانية وأعرب عن إعتزازه بالشراكة مابين بين المنطقة الإقتصادية لقناة السويس والشركات اليابانية في المجالات المختلفة بعد الجولة الترويجية الناجحة لوفد المنطقة الإقتصادية لقناة السويس للعاصمة اليابانية طوكيو في إبريل الماضي والتي فتحت الباب أمام المزيد من الشركات والكيانات بمجتمع المال والأعمال الياباني للمضي قدمًا في سبيل إستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة لدى المنطقة الإقتصادية في قطاعات حيوية مثل قطاع السيارات والصناعات المغذية وقطاع الوقود الأخضر وتموين السفن في ظل الطلب المتنامي عالميًّا على مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة أعباء التغيرات المناخية شديدة الخطورة .

كما أعرب كيهارا مينورو رئيس لجنة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بمجلس النواب الياباني عن سعادته بزيارة المنطقة الإقتصادية والتعرف عن قرب على ما تتمتع به من مقومات ترفع من تنافسيتها إقليميًّا مشيرًا إلى مدى حرص وفد مجلس النواب الياباني على تعزيز التعاون مع المنطقة على أوجهٍ عدَّة لا سيما في مجالات البنية التحتية وما يرتبط بها من مشروعاتٍ تتطلب ضخ إستثماراتٍ ضخمة لتنفيذها مؤكدًا دور لجنة الأراضي والنقل والسياحة بمجلس النواب في العمل على دعوة الشركات اليابانية العاملة في المجالات ذات الصلة لزيارة المنطقة الإقتصادية والتعرف على الفرص الإستثمارية بها معربًا عن تمنياته الصادقة والوفد البرلماني للمنطقة الإقتصادية وإدارتها بالتوفيق في تحقيق ما تصبو إليه من نجاحات في المرحلة المقبلة. . جاء اللقاء في إطار رغبة وفد مجلس النواب الياباني في تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة وتطوير البنية التحتية والتعرف عن قرب على جهود المنطقة الإقتصادية في سبيل تعظيم الإستفادة من موقعها الإستراتيجي على جانبي المجرى الملاحي لقناة السويس التي تعد شريان التجارة الدولية.

من ناحية أخرى قدم ممثلو المنطقة الإقتصادية لقناة السويس عرضًا تقديميًّا تناول أبرز مقومات المنطقة الإقتصادية من 6 موانئ تابعة تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، و4 مناطق صناعية تتنوع القطاعات الصناعية واللوجستية فيها وفقًا لعدة عوامل أبرزها طبيعة الأراضي والموقع والموارد الإقتصادية المتوافرة حولها والتأكيد أن التكامل بين الموانئ التابعة للهيئة والمناطق الصناعية يحقق أفضلية تنافسية لمستثمري الهيئة من خلال الوصول لمختلف الأسواق العالمية ، وتطرق العرض لجهود الهيئة لخلق مجتمعات صناعية متكاملة من خلال إستثمار ما يزيد عن 3 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أحدث المعايير العالمية وخدمات تموين السفن التي قدمتها الهيئة مؤخرًا بثلاثة من موانيها التابعة في شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والسخنة ، ونجاح الشركات اليابانية العاملة بمشروعات الهيئة مثل تحالف "تويوتا بولوريه إن واي كيه" المسؤول عن تشغيل محطة محطة الرورو بميناء شرق بورسعيد وتعاقد شركة نيسان لإنشاء مصنع سيارات لها بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة .