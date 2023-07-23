الأحد 23 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 200 حالة في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف سيرالعمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

  جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة  لأملاك الدولة والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم"أمس إزالة 9 حالات تعد  حالة  على مساحة 41 متر  ولاية الآثار+ 8 حالات على  7 قراريط أرض زراعية ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 203 حالة تعد منها ( 136 حالة تعد مباني على مساحة 18918 متر+ 67 حالة زراعة على مساحة 3  أفدنة تقريباً   وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة  الثالثة  8 يوليو الجاري وحتى  صباح اليوم الأحد 23من نفس الشهر.

 جدير بالذكر أن الموجة الحالية 21 من حملات الإزالة قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19 مايو 2023 وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد  مبان وزراعة واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر  حتى 28 يوليو الجاري .

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الجريدة الورقية