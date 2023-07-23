غرق شاب في النيل بالمنيا

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقاً بنهر النيل بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن غرق شاب أمام قرية عباد شارونة بمركز مغاغة هربا من الحر.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ وأسفر عن غرق طالب، أمام قرية عباد شارونة بمركز مغاغة.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتشال جثمان طفل غرق في نيل قنا

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الأحد، من انتشال جثة طفل، بعد غرقه في مياه نهر النيل بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد انتشال جثة طفل غرق داخل مياه نهر النيل بقرية العيايشا في مركز قوص، وتبين وفاة محمد.م.ع، 16 عامًا، داخل مياه نهر النيل بقرية العيايشا في مركز قوص، وتم انتشال جثته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وفي وقتٍ سابق، لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا، أمس الأول الجمعة، أثناء استحمامه في مياه نهر النيل أمام معدية كفر ناصر التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتعرض عبدالله محمد منصور، 15 عامًا، مقيم بقرية كفر ناصر التابعة لدائرة مركز ببا، للغرق خلال استحمامه في مياه نهر النيل أمام معدية كفر ناصر بدائرة المركز، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الغرق، وانتشال الجثمان.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء تواجد الغريق على ضفاف النيل لغسيل مركبة توك توك خاصة به، أقدم على خلع ملابسه والاستحمام في مياه النيل، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار بعيدا، وفشلت محاولات إنقاذه.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري والأهالي جهودهم في البحث عن الجثمان لانتشاله ودفنه بمقابر أسرته.

وتكثف السلطات المعنية من أجل رفع الوعي لدى المُواطنين من أجل منع المُواطنين من السباحة في الأماكن غير المُعدة للسباحة والتي لا يتوافر فيها مُنقذون.