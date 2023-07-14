الشرطة تحل لغز جريمة سيدة النهر بعد 47 عامًا.. فيديو

تمكنت الشرطة الكندية من حل لغز جريمة "سيدة النهر" بعد 47 عامًا، وحددت هويتها باستخدام تكنولوجيا الحمض النووي.

والمرأة هي جويل بارشام لانجفورد، صاحبة سبا في تينيسي، التي اختفت أثناء رحلة إلى مونتريال، وفقاً لشرطة أونتاريو، وفي عام 1975، عثر على جثمان امرأة في نهر الأمة بالقرب من جسر للطرق السريعة في كاسلمان، أونتاريو.

وبدا أن الجثة قد جرى خنقها، وعُثر عليها مع ربط يديها وقدميها بربطات عنق رجالية، ووجهها ملفوف بمنشفة شاي.

وحققت الشرطة في القتل الظاهري لسنوات دون جدوى، بما في ذلك بناء تمثيل ثلاثي الأبعاد للوجه للمرأة في عام 2017.

وحصل الضباط على راحة في عام 2019، عندما ساعد مركز العلوم الجنائية في تورنتو في إنشاء ملف تعريف “DNA” جديد للمرأة، وجرى إرسال المعلومات إلى مختبر في كاليفورنيا.

وعملت منظمة “DNA Doe Project”، مع الشرطة لمطابقة ملف التعريف “DNA" مع شجرة عائلة باستخدام قواعد بيانات الأنساب، وأكدت عينات “DNA” من بنات أخت الضحية التطابق.

الشرطة تسقط المتهم بالتخلص من سيدة النهر

كما عثرت الشرطة على المشتبه به في القتل، رودني نيكولز، 81 عامًا، من هوليوود، فلوريدا.

قال المحقق المفتش دانيال ناداو من شرطة أونتاريو: "في ذلك الوقت، كانت عائلتها في تينيسي قد أبلغت عن فقدها، بينما لا يمكنني الخوض في التفاصيل التي سيتم إدخالها في المحاكمة، يمكنني أن أخبرك أن المتهم والضحية كانا يعرفان بعضهما البعض."

يخضع نيكولز، الذي تم اتهامه بالقتل العام الماضي، لطلب تسليم إلى كندا، لم يظهر نيكولز في المحكمة بعد أو يدخل اعترافًا بالذنب.