التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظات المنيا وأسيوط وكفر الشيخ فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

من جهته أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار حملات ازالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حيث تم إزالة ١١ حالة تعد على أراض زراعية ودون ترخيص بقرى البرجاية وتله وصفط الخمار وبنى أحمد الغربية وبنى محمد سلطان، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من إزالة ٢٠ حالة تعد منها حالتان بقرية أبوجرج و٦ حالات بناء مخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقريتى الجرنوس و شلقام وإزالة ٥ حالات على أرض زراعية فى المهد وفك شدة خشبية بقرية إبشاق و٣ حالات تعد على أرض زراعية و ٣ حالات أخرى بحى شرق المدينة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة نن إزالة ١٢ حالة تعد منها ٥ حالات بناء خارج الحيز العمرانى و ٧ حالات تعد على أملاك دولة خارج الحيز العمرانى.

وفى مركز سمالوط، تم إيقاف وإزالة ٥ حالات تعد بناء بدون ترخيص منها حالة بقرية البيهو و٤ حالات بحى شمال و جنوب المدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حالة تعد، وفى مركز مطاى تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بحى غرب المدينة.

كما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار حملات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حيث تم تنفيذ إزالات لعدد 2 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب، كما تم تنفيذ حالة إزالة لمخالفة بناء بمركز البدارى كما تم إزالة 2 حالة مخالفات بناء بمنطقة نزلة عبداللاه وإزالة تشوينات ومواد بناء بشارع الجلاء بحى شرق أسيوط.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حيث تم إزالة 105 حالات تعدٍ على مساحة 111 ألفًا 583 مترًا، و7 قراريط و6 أسهم، مؤكدًا أن الحملة مستمرة ل 28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.