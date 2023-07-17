وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ السويس الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عددٍ من قيادات الوزارة.

يأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وفى بداية الاجتماع تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة للعام المالى 2023 – 2024 والتي ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وبصفة خاصة مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة السويس وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة.

أكد اللواء هشام آمنة أهمية متابعة تنفيذ المشروعات حتى الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين بما يسهم في تحسين جودة المعيشة لمواطنى السويس، مع ضرورة العمل المستمر على تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ.

ومن جانبه أشار اللواء عبدالمجيد صقر إلى انتهاء المشروعات المستهدفة كافة في الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2022 – 2023 بنسبة 100%، لافتًا إلى أن محافظة السويس تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والترفيهية التي تهم المواطنين في إطار سعى المحافظة المستمر للارتقاء بالخدمات ومنها مشروعات رصف وتطوير الطرق والمحاور والميادين بأحياء المحافظة المختلفة.

أشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظة لاستغلال الموارد الذاتية على النحو الأمثل وتوفير أكثر من متنفس للمواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة خصوصًا مع بداية فصل الصيف وعلى رأسها ممشى أهل السويس وكورنيش السويس الجديد وممشى النخيل الترفيهى وغيرها من المشروعات الترفيهية الجديدة، كما أشاد " آمنة" بالطفرة التنموية التي تشهدها السويس في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتخدم عملية التنمية لاقليم السويس ومدن القناة في ظل متابعة دورية من السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

كما شهد اللقاء متابعة جهود محافظة السويس في تحسين مناخ الاستثمار على أرض المحافظة، إذْ أكد وزير التنمية المحلية الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الملف الحيوي بما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، إذْ يتم عقد اجتماعات دورية لرئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وبذل كل الجهود لدعم المستثمرين وتهيئة بيئة عمل وتحسين مناخ الاستثمار بالمحافظات، إذْ أشار اللواء عبدالمجيد صقر إلى إعداد المحافظة لخريطة استثمارية وتم وضعها على موقع الهيئة العامة للاستثمار وتولى المحافظة اهتمامًا بالغًا بمشاكل المستثمرين والعمل على سرعة حلها.

كما تابع وزير التنمية المحلية جهود المحافظة لتحسين خدمات الإدارة المحلية المقدمة للمواطنين وتبسيط وتيسير الخدمات عبر المراكز التكنولوجية الجديدة لخدمة أبناء السويس في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

استعرض محافظ السويس معدلات تنفيذ بعض المشروعات الخدمية في مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والصحة والتعليم والمرافق والإسكان وتطوير بعض المناطق السكنية القديمة بالمحافظة لتحسين مستوي بيئة ومعيشة سكانها بما يليق بالجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى الأسواق الحضرية الجديدة وتبطين وتطوير ترعة السويس وكذا تطوير القطاع الريفى بحي الجناين في قطاعات مرافق البنية التحتية والطرق والعمران.

حرص وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع على متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالسويس بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ علي الأراضي الزراعية.

أكد وزير التنمية المحلية أهمية التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين.